Sorgun Gençlik Derneği olarak, eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsediklerini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarında uzak durma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir” dedi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada; “Biz istiyoruz ki; tüm gençlerimiz arzu ettiği sporu yapabilme imkanına kavuşsun. SORGED olarak gençlerimizin spor yapması için gayret ederek, sportif faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu sefer gençlerle geleneksel oyunlarımızı oynayacağız. Ayrıca bu etkinlikleri düzenlemedeki amacımız ilimizin keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaktır. Oyunların, bireyler üzerinde fiziksel, sosyal, kültürel, zihinsel, psikolojik açıdan pek çok olumlu etkisi olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Değişen toplumsal şartlara bağlı olarak bilgisayar oyunlarına yönelen gençler için, eskiden oynanan oyunların önemi daha da artmaktadır. Bazen hayatı oyunlardan öğreniriz. Liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, zihinsel beceriler, kendi kültürünü tanıma gibi beceriler bunlardan bazılarıdır. Oyun oynarken kendi kültürlerini tanımalarının yanı sıra gelecek hayatlarından, kişiliklerinden ipucu verirler bize. Günümüzdeki gençler; köylerinde, mahallelerinde, sokaklarında daha az oynuyorlar artık. Apartman hayatının sıkışıklığının yanında, gelişen teknolojiler gençlere, aynı zamanda, geleneksel oyunlarını da unutturdu. Bunun sonucu olarak zamanlarının büyük kısmını bilgisayar ve televizyon başında geçiriyorlar. Bu etkinliklerle gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız çocuk oyunlarımızı gençlere tekrar hatırlatabilmek ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı tekrar gün yüzüne çıkarmak, onlara hatırlatmak istiyoruz. Aynı zamanda bu oyunlarımızı oynarken koşma, yere oturup kalkma vb. hareket etmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla bu oyunlarımızın sportif bir faaliyet olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle geleneksel oyunlarımızın, gençlerin fiziksel gelişimi için önemli ve gerekli bir faaliyettir” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir