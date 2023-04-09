Ankara'da ’da ikamet eden Sarıkentli Köylüleri tarafından kurulan Sarıkent Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği programlara kaldığı yerden devam ediyor.

Dernek geleneksel hale getirdiği iftar programını Ramazan’ın 2’inci haftasında Yenimahalle Tarım Bakanlığı Sosyal Tesisleri’nde ’da 150 kişiyle gerçekleştirdi.

Program'da konuşan Sarıkent Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Yıldız; “Öncelikle tutmuş olduğumuz oruçların, yapmış olduğumuz ibadetleri Cenab-ı Hak kabul buyursun. Bu iftar sofrasın Rahmetli Kardeşim Ziya Yıldız Adına verildi Allah Hayrımızı kabul etsin. Bu güzel Gönül Sofrasında katılımlarından dolayıBaşta dernek yönetimi ve tüm üyelere ve köylülerimize teşekkür ederek Ramazan ayının huzur ve kardeşlik ayı” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi