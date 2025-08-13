Hatice Kübra ile Musa’nın düğün töreni kapsamında gerçekleştirilen merasim, Hacı Kadın Gümüşhaneliler Camisi’nde öğle namazının ardından yapıldı.

Ankara’da düzenlenen törene, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Adem Habib Kayaaltı da katıldı.

Etkinlikte, bayrak kaldırma geleneğinin yanı sıra eski adetlerden biri olan lokum ve bisküvi ikramı gerçekleştirildi. Bayrak kaldırma merasimi, düğün öncesinde birlik, beraberlik ve hayır dileklerini ifade eden köklü geleneklerden biri olarak biliniyor.

Gelenekle ilgili açıklama yapan Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Adem Habib Kayaaltı, “Bayrak kaldırma, düğünlerimizin manevi havasını güçlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren önemli bir kültürel mirastır. Bu tür değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.