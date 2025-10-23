Başkan Aydoğmuş, “Devlet esnafa verdiği desteği adım adım geri çekiyor. Esnaf zaten vergi, enerji ve kira yükü altında ezilirken bir de bu kararla nefessiz bırakılıyor” dedi.

Aydoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim desteğinin kademeli olarak azaltılmasının esnaf üzerinde ciddi ekonomik baskı oluşturacağını belirtti.

“Şubat 2025’te yüzde 5’ten yüzde 4’e düşürülen SGK prim desteği şimdi yüzde 2’ye indiriliyor. Bu, zaten ayakta kalmaya çalışan küçük işletmelerin belini kıran bir karardır” diyen Aydoğmuş, esnafın vergi yükü, enerji maliyetleri, kira ve hammadde giderleri altında zorlandığını, devlet desteğinin azalmasının üretimi ve istihdamı olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Esnaf birlikleri ve ticaret odalarına sessizliklerini bozma çağrısı yapan Aydoğmuş, şunları kaydetti: “Bugün esnafın sesi çıkmıyorsa, yarın kapanan kepenklerin sesi çok daha acı olur. Birlik demek dayanışma demektir; susmak değil, üyeni savunmaktır. Esnaf birliklerinin görevi aidat toplamak değil, üyelerinin hakkını korumaktır. İktidarın bu yanlış politikalarına karşı susmak, suça ortak olmaktır.”

Ekonomik sıkıntıların toplumun her kesimini etkilediğini vurgulayan Aydoğmuş, konunun siyasi bir tartışmadan öte, geçim mücadelesi haline geldiğini söyledi.

“Biz muhalefet partileri olarak bu adaletsizliği gündeme getiriyoruz, ancak yalnız kalıyoruz. ‘Bizim işimiz siyaset değil’ diyen odalara sesleniyorum: Bu konu siyaset değil, hayat meselesidir. Esnafın hakkını, emeğini, alın terini savunmak her kurumun görevidir” ifadelerini kullandı.

Yozgat ve Türkiye genelinde esnafın yanında olduklarını vurgulayan Aydoğmuş, “Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Yozgat’ta ve Türkiye’nin her yerinde esnafın sesi olacağız. Çünkü biz biliyoruz ki, bu ülkenin omurgası esnaftır. Esnafı ayakta tutmak demek, Türkiye’yi ayakta tutmak demektir” dedi.