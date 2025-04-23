Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocuklara bırakılacak en anlamlı mirasın özgürlük, eşitlik ve huzur dolu bir ülke olduğunu vurguladı.

“23 NİSAN, ÇOCUKLARA DUYULAN GÜVENİN TARİHİ BİR İFADESİDİR”

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, “23 Nisan, milli egemenliğin çocuklarla taçlandığı, yarınlarımızı şekillendiren kuşaklara duyulan inancın bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu günü çocuklara ithaf etmesi, tarihsel bir vizyonun yansımasıdır” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIN SESİNE KULAK VEREN TOPLUMLAR AYAKTA KALIR”

Başkan Aydoğmuş, “Çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluştuğu, sağlıklı koşullarda büyüdüğü, haklarını özgürce ifade edebildiği bir Türkiye için çalışmak zorundayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm çocuklarımıza sevgi dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.