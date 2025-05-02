Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu özel günün Türk milletinin ruh köklerine dönüşü ve birlik bilincinin yeniden yükselişi anlamına geldiğini söyledi.

Aydoğmuş, 3 Mayıs’ın sadece bir anma günü olmadığını vurgulayarak, “Bu gün; Türk milletinin fikirle, inançla ve kararlılıkla ayağa kalkışının adıdır. Milliyetçilik, ayrıştıran değil, toparlayan bir çimentodur” dedi.

Türkçülüğün ırka değil, ortak hafıza ve tarihsel yolculuğa dayandığını ifade eden Aydoğmuş, bu anlayışın toplumsal kardeşliği güçlendirdiğini ve özellikle genç kuşaklara güçlü bir kimlik sunduğunu belirtti.

Türk kimliğinin eğitim, kültür, sanat ve sosyal hayatta daha fazla yer bulması gerektiğine dikkat çeken Aydoğmuş, “Gençlerimizin kimliklerine sahip çıkmaları, milletimizin bağımsızlığı ve birliği için temel koşuldur. 3 Mayıs, bu şuuru yeniden kazandırmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasını milli birlik vurgusuyla tamamlayan Aydoğmuş, “3 Mayıs Türkçülük Günü vesilesiyle, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kökleriyle gurur duymaya, geleceği bu ruhla inşa etmeye davet ediyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene!” ifadelerine yer verdi.