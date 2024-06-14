Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Aydoğmuş mesajında şunları söyledi: "Bugün yeni umutlarla bir bayrama daha kavuşmanın heyecanı ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sevgi, kardeşlik ve vuslat günleri olan bayram günleri; milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan, örf ve adetlerimizin renkli tarafını oluşturan müstesna günlerdir.”

Aydoğmuş mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma gibi bizi biz yapan insani hasletlerimizin öne çıktığı Kurban Bayramında, ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ anlayışıyla hareket ederek mazlumun ve mağdurun yanında olacağız. Kadim kültürümüzden tevarüs eden bu paylaşma ve yardımlaşma geleneğimizi daima sürdürerek bizlere, her koşulda birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek, tek yumruk gibi hareket edebilme kabiliyeti veren bu gibi milli örf ve adetlerimizi ilelebet yaşatacağız. Bayramlar bütün insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Onun için bu kutlu zamanları fırsat bilerek, ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız. Gönül zenginliğimizi bereketlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren Bayramlarda yaşadığımız tüm bu güzelliklerin gündelik yaşamımızın birer parçası olmasını dilerim. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri olmak üzere Yozgatlı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını yürekten tebrik ediyor; sağlık ve esenlikler diliyorum" dedi.