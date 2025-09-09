Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aydoğmuş, 9 Eylül’ün yalnızca İzmir için değil, tüm Türkiye için bağımsızlık mücadelesinin en anlamlı simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Ömer Aydoğmuş, 9 Eylül 1922’nin milletimizin özgürlük iradesinin en güçlü tezahürü olduğunu ifade ederek, “Tüm imkânsızlıklara rağmen kahraman ecdadımız, işgale boyun eğmemiştir. İzmir’in kurtuluşu, milletimizin azim ve kararlılığının zaferle taçlandığı gündür. Bu destan, Türk milletinin hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanıdır” dedi.

Aydoğmuş, 9 Eylül’ün genç nesillere bırakılan bir emanet olduğuna dikkat çekerek, “Geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Atalarımızın bize bıraktığı bağımsızlık ruhunu, demokrasi ve adaletle harmanlayarak yarınlara taşıyacağız. Bugün bizlere düşen görev, milli birlik ve beraberliği korumak, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin anlamını gelecek kuşaklara aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş açıklamasında, “9 Eylül vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bağımsızlığımızın sembolü olan bu günü, milletimizin birlik ve beraberlik içinde kutlaması en büyük temennimizdir” diyerek sözlerini tamamladı.