Başkan Aydoğmuş mesajında, dünya genelinde devam eden savaşların ve terör eylemlerinin insanlığa yaşattığı acılara dikkat çekti.

Başkan Aydoğmuş, Gazze'de bebeklerin ölmediği, Rusya ve Ukrayna'da savaşın sona erdiği bir dünya temennisinde bulundu.



Aydoğmuş şu ifadelere yer verdi: "İnsanlık, dünyanın farklı bölgelerinde halen savaşlar ve terör eylemleri yüzünden acılar yaşamaktadır. Yakın coğrafyamızda, ülkelerindeki savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı drama tanıklık etmekteyiz. Savaşın yarattığı acıların silinmesi hiç de kolay değildir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi, bu sebeple büyük önem taşımakta ve bu özel günde hatırlatılması gereken sözlerden biridir."



Son olarak Aydoğmuş, "Tüm dünya üzerinde huzur ve güvenin hâkim olduğu, barış dolu yarınlar temenni eder, tüm insanlığın kardeşçe el ele yaşayacağı günler diler, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım" dedi.