Tarım politikalarını eleştiren Aydoğmuş, yaşananların yalnızca bir ürünle sınırlı kalmadığını, tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm üreticilerin büyük bir çıkmazda olduğunu ifade etti.

“YERLİ MALI VATAN MALIDIR, İTHALATI DURDURUN!”

Aydoğmuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aydıncık’ta bir çiftçi kardeşimizin para etmeyen patatesi bedava dağıtarak isyan etmesi; yıllardır sürdürülen yanlış tarım politikalarının dramatik bir sonucudur. Bu sorun yalnızca patatesle sınırlı değildir. Pancar, mısır, buğday, arpa üreticileri perişan. Hayvancılıkla uğraşanlar yem maliyetleri altında eziliyor, et-süt para etmiyor.”

“BU KARAR ALIN TERİNİ EZMEK DEMEKTİR”

Türkiye’nin Ekim 2024’ten bu yana dördüncü kez sıfır gümrüklü mısır ithalatı için karar almasına da sert tepki gösteren Aydoğmuş, 15 Temmuz 2025 itibarıyla başlayan ve 31 Temmuz’a kadar sürecek 500 bin tonluk ithalatı şu sözlerle değerlendirdi: “Üretici tarlasında mısırını kaldırmak için mücadele ederken, devlet sıfır gümrüklü ithalata izin veriyor. Bu karar, Türk çiftçisinin emeğini yok saymak, alın terini dışa bağımlılıkla ezmek demektir. Kendi üreticisini desteklemeyen bir devlet anlayışı, başka ülkelerin çiftçisini zengin ederken kendi köylüsünü yoksullaştırıyor.”

“BU YALNIZCA ÇİFTÇİNİN DEĞİL, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİN KAYBIDIR”

Aydoğmuş, hükümetin üreticiye sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, “Ne yazık ki bu çığlığı kimse duymuyor. Üstüne üstlük, hükümet temsilcileri suçu çiftçiye yüklüyor. Bu gidişle üretici tarladan, ahırdan, köyden çekilecek. Yozgat gibi iller boşalacak, gençler toprağı değil büyükşehirlerin asfaltını tercih edecek. Bu yalnızca çiftçinin değil, Türkiye’nin geleceğinin kaybıdır. Çiftçiye sahip çıkın. Toprağa, üretime, vatana sahip çıkın!” ifadelerini kullandı.