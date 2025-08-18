Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Aydıncık’ta bir çiftçinin patateslerini sokağa dökerek geçim sıkıntısına dikkat çektiğini hatırlatarak, Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Aydoğmuş, maliyetine dahi ürününü satamayan çiftçilerin çaresizlik içinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bugün Yozgat’ta patates, pancar, soğan, arpa ve hayvancılıkla uğraşan üreticiler mağdur durumdadır; maliyetlerin altında yok olmaktadır. Bu tablo, Yozgat’ın göç vermesine, köylerin boşalmasına, şehrin ise küçülmesine yol açmaktadır."

Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu çiftçiye resen soruşturma açılmasını kabul edilemez bulduğunu belirten Aydoğmuş, "Protesto etmek bir haktır. Çiftçi, alın terinin karşılığını alamadığı için sesini duyurmaya çalışmıştır. Yapılan bu soruşturma, üreticinin sesini kısmaya yönelik baskıcı bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve sanayide uygulanan yanlış politikaların Yozgat’ı büyütmek yerine her geçen gün küçülttüğünü savunan Aydoğmuş, "Çiftçinin patatesi, pancarı, soğanı yok pahasına giderken, hayvancılıkla uğraşanların emeği heba olmaktadır. Bu tablo, Yozgat’ın göç vermesinin en büyük sebebidir" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin yanında olduklarını vurgulayan Aydoğmuş, sözlerini şöyle tamamladı: "Çiftçimizi soruşturmak yerine üretim maliyetlerini düşürmek, emeğinin karşılığını almasını sağlamak devletin asli görevidir. Çiftçi susarsa Yozgat susar, Yozgat susarsa Türkiye susar. Biz bu baskıcı, otoriter sisteme boyun eğmeyecek; çiftçinin, üreticinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz."