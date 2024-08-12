Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Eren Bülbül ve onu korumak için 42 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için ölüm yıldönümü mesajı yayımladı.



Başkan Aydoğmuş mesajında, “‘İyiki Varsın Eren’ Türkiyenin ağladığı 16 Yaşındaki Eren Bülbül ve kahraman Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehzadelerinin 7. Yılında Rahmetle ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

Aydoğmuş şunları söyledi: “Eren Bülbül 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzonunun Maçka ilçesi kırsalındaki evlerine yakın yerde saklanan PKK teröristlerin yerini güvenlik güçlü PKK teröristlerinin güvenlik güçlerine gösterirken çıkan çatışmada hain terör örgütü PKK tarafından ateş açıldı, ateş açılması sorası 41 yaşındaki Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Eren Bülbülün üzerine kapandı ancak yoğu ateş altında kalan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik şehit oldu. Olay sonrası kaçan teröristler öldürülerek Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. O gün, 16 yaşındaki Eren ,PKK lıların yerini göstermeseydi terör örgütü PKK Trabzon’da çok büyük bir eylem yapa bilirdi. Kameraman Eren canı pahasına hiç düşünmeden korkmadan PKK’lıları ihbar etti ve vatanını milletini ne kadar sevdiğini tüm dünyaya gösterdi. Hain PKK ile içerde ve dışardaki iş birlikçileri şunu iyi bilsin ki; Türk Milletinde Eren’ler bitmez bitmeyecek ve vahşileri, hainleri, zalimleri, çocuk katillerini yeryüzünden kazıyama kadar mücadelemiz sürecek. "İyiki Varsın Eren" dedi.