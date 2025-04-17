Aydoğmuş, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer’i makamında ziyaret ederek, başta Müdür Tecimer olmak üzere tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası’nı kutladı.

DOĞAL SALEP HEDİYESİYLE ANLAMLI DESTEK

Ziyaret kapsamında, Akdağmadeni’nin eşsiz doğal değeri olan Doğal Salep, emniyet teşkilatına armağan edildi. Aydoğmuş, bu hediyenin bölgesel mirasın yaşatılması ve yerel üretime verilen önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

“POLİSLERİMİZ MİLLETİMİZİN VİCDANI, DEVLETİMİZİN GÜCÜDÜR”

Polislerin toplum huzuru, güvenliği ve esenliği için gösterdiği fedakârlığın takdire şayan olduğunu belirten Aydoğmuş, “Onlar sadece bir güvenlik görevlisi değil; bazen bir annenin duası, bazen bir çocuğun tebessümüdür. Soğukta, yağmurda, sıcakta görevlerinin başında olan bu kahramanlar, cesaretin ve sadakatin timsalidir” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZE RAHMET, GÖREV BAŞINDAKİLERE SAĞLIK VE BAŞARI DİLİYORUM”

Aydoğmuş, mesajının sonunda aziz şehitleri rahmetle anarken, görevine devam eden tüm emniyet mensuplarına sağlık, huzur ve başarı diledi. “Rabbim ayaklarına taş değdirmesin” temennisinde bulunan Aydoğmuş, Polis Haftası’nı kutlayarak sözlerini “İyi ki varsınız” ifadesiyle tamamladı.