Aydoğmuş, 15 Eylül 2025 tarihinde Bakü’den havalanan Silk Way Airlines’a ait özel kargo uçağının Türk hava sahasını kullanarak Tel Aviv’e gittiğini hatırlatarak, “İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında on binlerce sivil hayatını kaybederken, Türkiye üzerinden geçen bu uçuşun taşıdığı yük kamuoyuna açıklanmalıdır. Böylesine hassas bir dönemde milletimizin aklındaki sorulara net cevap verilmesi şarttır” ifadelerini kullandı.

“Sorularımızı Dört Bakana Yönelttik”

Aydoğmuş, Doç. Dr. Selçuk Özdağ’ın konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a soru önergesi yönelttiğini belirtti.

Aydoğmuş, “Türkiye’nin hava sahası tamamen kapatıldı denilirken, İsrail’e yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde kargo uçaklarının Tel Aviv’e gitmesi ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Bu sorular cevapsız kalamaz” dedi.

“Gazze’deki Katliam Karşısında Net Tavır Alınmalı”

Aydoğmuş, Gazze’de sadece son 24 saatte 34 sivilin hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 64 bin 905’e ulaştığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu tabloya rağmen İsrail’e giden uçuşlara hava sahamızı açmak kabul edilemez. Devletimizin, mazlumların yanında dimdik durması, kamuoyunu tatmin edecek net bir tavır sergilemesi gerekmektedir.”

Ömer Aydoğmuş, açıklamasını “Gelecek Partisi olarak, şeffaflık ve adalet ilkelerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.