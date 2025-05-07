Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anarak, bugünün gençlerinin yaşadığı baskılara dikkat çekti.

Başkan Aydoğmuş, "6 Mayıs’ı sadece geçmişin yasını tutmak değil, bugünün adalet arayışıyla birleştirmek zorundayız" dedi.

"DÜNÜ UNUTMADAN, BUGÜNÜ GÖREREK"

Aydoğmuş, 6 Mayıs tarihinin Türkiye’nin yakın tarihinde yalnızca bir trajedi değil, aynı zamanda bir direnişin ve hak arayışının sembolü olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, emperyalizme karşı bağımsız bir Türkiye hayali kurarak darağacına yürüdüler. Onların idealleri, bugün adalet ve özgürlük için mücadele eden yeni kuşaklarda da yaşamaktadır."

"BUGÜNÜN GENÇLERİ DE ADALET ARAYIŞINDA"

2025 yılında da aynı adalet arayışının sürdüğünü belirten Aydoğmuş, "Bugün yüzlerce üniversite öğrencisi, yalnızca düşüncelerini ifade ettikleri, adalet ve eşitlik talep ettikleri için tutuklu. O gün darağaçlarında asılanlar ne kadar haklıysa, bugün demir parmaklıklar ardına konan gençler de o kadar haklı" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİN HATIRASINI GELECEĞİN MÜCADELESİNE DÖNÜŞTÜRMELİYİZ"

Aydoğmuş, 6 Mayıs’ın yalnızca bir anma günü değil, bir yüzleşme ve çağrı olduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Unutmadık, unutturmayacağız. Adaletin ve özgürlüğün yalnızca geçmişte değil, bugün de ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu yüzden geçmişin darağaçlarına, bugünün parmaklıklarına hapsedilen gençliğe birlikte ses olmalıyız. Özgürlük, sadece bir geçmiş ideali değil, bugünün de acil ihtiyacıdır. Ve biz, her zaman adaleti savunacağız."