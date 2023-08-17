Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun görevlendirmesiyle Genel Başkan yardımcıları teşkilat ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Ömer Aydoğmuş şunları söyledi; "Yerel Seçimlerde iddialıyız ve kazanacağız. Yozgat 'ta da bunu başaracağız. Yozgat ta İl ve İlçe belde Belediyelerini almak için Yerel Seçimlere gerek parti olarak gerekse ittifaklı gireceğiz ve belediyeleri alacağız. Gelecek Partisi İl ve ilçe kongre süreçleri ile 2024 Mart ayında yapılacak olan Yerel seçim istişaresini yapmak ve yol haritası belirlemek amacıyla teşkilat ziyaretleri yapan ve bu kapsamda ziyaretimize gelen Gelecek Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Faruk Pala başkanımızla kongre süreçleri ve yerel seçim süreçleri hakkında istişarelerde bulunduk. Hedefimiz Yozgat 'ta, il ilçe ve belde belediyelerini alacağız ve milleti her gün gelen zamlarla, enflasyonla, haksızlık, hukuksuzlukla boğan, hiç bir şey üretmeyen gelir getirici kaynak ortaya koymayan, arsa dükkan satarak ilçelerin bir caddesini boyayıp süsleyip kalan mahalle ve caddeleri pisliğe düzensizliğe çukurlara çamura toza ve karanlığa mahkum eden Cumhur İttifakının elinden kurtarmak, halkımızı daha güzel yarınlarla buluşturmak için Belediyelerin kazanılması noktasında istişarelerde bulunduk. Allah'ın izniyle Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclis Üyeliği Seçimlerine birlik ve beraberlik içinde etkin bir çalışmayla güçlü gireceğiz belediyeleri alacağız. Ziyaretinden dolayı Teşkilat Başkan Yardımcısı Faruk Pala başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi