Erasmus+ Gençlik Katılımı Programı kapsamında desteklenen “Geleceği Sahiplenmek – Sürdürülebilir Kalkınma-2” adlı proje, gençleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dair bilinçlendirmek ve onların fikirlerini politika belgelerine dönüştürmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Projenin ilk bölgesel çalıştayı, 16-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenecek.

KALKINMA AMAÇLARI MASAYA YATIRILACAK

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) tarafından yürütülen proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirildi. Projenin genel amacı, gençlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) dair farkındalığını artırmak ve bu doğrultuda politika önerileri oluşturmak. Bu kapsamda üç farklı şehirde bölgesel çalıştaylar düzenlenecek; ilk durak Yozgat olacak.

30 GENÇ YOZGAT’TA BİR ARAYA GELECEK

Yozgat çalıştayına, belirlenen 19 ilden 30 genç katılacak. Katılımcılar, 18-30 yaş aralığındaki gençlerden seçilecek ve cinsiyet eşitliğine dikkat edilecek. Dezavantajlı gençlerin katılımı da teşvik ediliyor. Katılımcıların tüm konaklama, yemek ve şehirlerarası ulaşım masrafları proje bütçesinden karşılanacak. İl içi ulaşım ise katılımcıya ait olacak.

FARKLI SEKTÖRLERDEN UZMANLAR ZİRVEDE YER ALACAK

Yozgat, Ankara ve İstanbul’daki çalıştaylardan seçilecek 50 genç, Niğde’de düzenlenecek olan ulusal zirve toplantısına katılacak. Bu zirvede, kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar da yer alacak. Gençler, sürdürülebilir kalkınmanın 17 amacından 6’sı üzerine fikirler üreterek bu alanlarda öneriler sunacak.

BAŞVURU VE KATILIM SÜRECİ

Yozgat çalıştayının başvuru süreci 28 Nisan’da başladı ve 3 Mayıs 2025 Cumartesi saat 23.59’da sona erecek. Sonuçların 6 Mayıs’ta açıklanması planlanıyor. Kabul edilen katılımcılara 12 Mayıs’ta bilgi paketi gönderilecek. Gençler, 16 Mayıs Cuma günü otellere giriş yapacak ve program 18 Mayıs Pazar günü sona erecek.

KATILIMCILARA SERTİFİKA VERİLECEK

Çalıştaya katılan tüm gençlere, Avrupa standartlarında geçerli olan Youthpass belgesi verilecek. Bu belge, gençlerin projede kazandığı bilgi ve becerileri resmi olarak belgeleyecek.