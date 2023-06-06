Yazıcı, Koordinatör öğretmenler tarafından 50 bin öğrenciye ilk hafta eğitimler verilmiş olup ikinci hafta ise kodlama yapmaları sağlandığını ifade etti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada; “İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğürenim gören öğrencilerine yönelik çevrimiçi EDUSIMSTEAM simulearn.eba.gov.tr tanıtımı yapılarak aynı anda tüm okullarda sınıflarda çevrimiçi olarak günümüz problemlerine akıllı çözümler üretmek için STEAM senaryoları oluşturmak ve bunları simülasyon ortamında robotları kodlayarak yapabilecekleri simulearn.eba.gov.tr üzerinden yapabilecekleri platform tanıtıldı. Bu şekilde hem sürdürülebilir kalkınma amaçları yaşadığımız dünyanın problemlerine bakış açısı kazandırmak, hem de kod haftasıyla 21. yy becerilerine dikkat çekmek hedeflendi. 436 kurumumuzla farkındalık oluşturmak amacıyla kod haftası etkinliği yapılmış olup sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre yaşadığımız dünyanın problemlerine bakış açısı kazandırılmış aynı zamanda kod haftasıyla 21. yy becerilerine dikkat çekilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmalarda emeği geçen tüm öğretmenlerimiz ile katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi. Alpaslan Demir