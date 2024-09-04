Sorgun ilçesinde, Sami Taşkın ve iki oğlu, üç yıldır bozkırın ortasında Arap atları üretimi yaparak, bu alanda dikkat çekici bir başarı yakaladı. Taşkın ailesinin kurduğu Pınar Taşkın Harası, geleceğin şampiyon atlarına ev sahipliği yapıyor.

AİLE İŞLETMESİNDE SAFKAN ARAP ATLARI

Sami Taşkın, veterinerlik eğitimi gören oğlu Mehmet Emin ve atçılık ve yetiştiriciliği bölümünde öğrenim gören diğer oğlu Yasin Taşkın ile birlikte, 2021 yılında safkan Arap atı üretimine başladı.

Aile, Pınar Taşkın Harası'nda yürütülen çalışmalarda 6 kısrak, 4 aygır ve 5 yavru tay ile etkileyici bir üretim süreci gerçekleştiriyor. Tayların bakımı ve beslenmesi, titizlikle yapılıyor; atlar yonca, arpa ve yulaf gibi besinlerle özenle besleniyor.

YARIŞA HAZIRLIK SÜRECİ VE EĞİTİM

Taşkın ailesinin safkan Arap atları, 2.5 yaşına geldiklerinde büyük şehirlerdeki hipodromlarda yarışa hazırlanmak üzere gönderiliyor.

Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi şehirlerdeki hipodromlarda, 6 aylık bir eğitim sürecinden geçen taylar, 3 yaşına geldiklerinde gerçek yarışlara katılmaya başlıyor.

Bu eğitim süreci, atların yarış performanslarını artırmak ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

YOZGAT’IN İKLİM VE COĞRAFİ AVANTAJLARI

Sami Taşkın, Yozgat’ın coğrafi yapısının ve ikliminin safkan Arap atları yetiştiriciliği için son derece uygun olduğunu vurguluyor.

Taşkın, “Yozgat’ın iklimi, Arap atlarının sağlıklı bir şekilde yetişmesi için ideal. Tarih boyunca bu bölgede dayanıklı yarış ve savaş atlarının yetiştirildiği biliniyor. Biz de bu geleneği yaşatmak ve geliştirmek istiyoruz. Şu anda haramızda 6 damızlık kısrak ve 2 yaşın üzerinde yarışlara katılacak 4 tay ile sıfır ve 1 yaş aralığında 5 tayımız bulunuyor. Toplamda 15 tayımız var ve bu tayların bakımını çocuklarımla birlikte yapıyoruz. Çocuklarım teknik desteği sağlıyor ve birlikte bu bölgede şampiyon yarış atları yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

GELECEĞE YATIRIM VE YARIŞA KATILIM

Yasin Taşkın, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda eğitimine devam ederken, babası ve ağabeyiyle birlikte at yetiştiriciliği yaptığını belirtiyor.

Taşkın, “Babam ve ağabeyimle yarış atı yetiştiriciliği yapıyorum. Şu anda doğumlarımız sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve çiftliğimizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu yıl ekim ve kasım aylarında 4 tayımız, sahalara inerek yarışlara katılacak. Atlarımızın yemlerini kendimiz üretiyoruz ve onları arpa, yulaf, yonca gibi besinlerle besliyoruz. Gelecekte, bu bölgeden şampiyon atlar çıkararak Yozgat’ın adını bu alanda duyurmak istiyoruz” dedi.

Pınar Taşkın Harası, Yozgat’ın yerel atçılık tarihini yaşatırken, Türkiye genelindeki hipodromlarda adından söz ettirecek şampiyon atların yetiştirilmesini sağlıyor.

Taşkın ailesinin özverili çalışmaları ve uzun vadeli vizyonu, Yozgat’ın yarış atları dünyasında önemli bir merkez haline gelmesini hedefliyor.

Yozgat’ın bozkırında yeşeren bu atçılık serüveni, ülke genelinde büyük bir ilgi ve beklenti oluşturuyor.