Akdağmadeni İlçe Müftülüğü tarafından 2024 Yaz Kur'an Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik “Bilgi Yarışması” düzenlendi.
Merkez Haseki Cami’nde gerçekleştirilen yarışmaya Kaymakam Cafer Kaymakçı, öğrenci velileri ve ilçe merkezindeki Yaz Kur’an Kursu öğrencileri katıldı.
Kaymakam Cafer Kaymakçı ve İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, yaz Kur’an Kurslarında verilen eğitimin öneminden söz ederek yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ettiler.
Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere hediye takdimi yapıldı.
Muhabir: Yasin Nazım Kayhan