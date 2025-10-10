İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Yıldırım rehberliğinde gazeteyi ziyaret eden öğrenciler, gazetemizin çalışanları ile bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilere, basılı bir gazetenin hazırlanma sürecinden internet haber sitesinin yönetimine kadar birçok konuda teknik bilgi verildi.

Deneyimli Sektör Çalışanları ile Soru-Cevap

Gazetenin sayfa tasarımının nasıl yapıldığını, haberlerin internet sitesine nasıl girildiğini ve yayın sürecinin nasıl işlediğini merakla takip eden öğrenciler, sektör profesyonellerine sorularını yöneltti. Soru-cevap şeklinde ilerleyen buluşmada, öğrenciler mesleğin zorlukları ve keyifli yönleri hakkında da bilgi edindi.

Geleceğin gazetecileri, mesleğin inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı buldukları teknik gezi kapsamında mesleğin mutfağına girerek deneyim yaşadı.