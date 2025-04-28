İlk kez düzenlenen ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, 24-25 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan sempozyuma, farklı şehirlerden gelen öğrenciler proje ve araştırmalarıyla katıldı.

Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanlığını Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm üstlenirken, Onur Kurulu'nda Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Alaca Kaymakamı Engin Tok ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan yer aldı.

Sempozyumun açılışında Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm ve Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Araştırarak Gelişen Genç Olmak" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Böyükata konuşmasında, gençlerin bilimsel düşünceyle erken yaşta tanışmasının önemine dikkat çekerek, "Her proje uygulamasının ve araştırmanın sonunda yeni yönelimler kazanabilmeli, yeni fikirler geliştirebilmelisiniz. Geleceğin araştırmacıları sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Sempozyuma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, AÇAS’ın özel ve özgün bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen özverili öğretmen ve yöneticilerle tanışma fırsatı bulduk. Çocukların ilgi ve merak ettikleri alanlarda doğru yönlendirilmeye ihtiyaçları var. Eğitimde ihmalin bahanesi olmamalı. Bu tür etkinlikler yaygınlaştırılmalı ve sürdürülebilir hale getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sempozyum kapsamında, iki ayrı salonda düzenlenen sekiz oturumda öğrenciler, bilimsel yöntemleri kullanarak hazırladıkları projeleri sundu. Çorum il merkezinin yanı sıra Sinop’un Boyabat ilçesinden, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinden, Osmaniye, Kocaeli, Muğla’nın Fethiye ilçesi ve Amasya’dan gelen öğrenciler sunum yaptı.

Oturum başkanlıklarını ise Dr. Öğr. Üyesi Gönül Arslan Akveran, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Aydemir, Öğr. Gör. Dr. Büşra Cebeci, Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Şahin, Öğr. Gör. Dr. Eda İlhan Dinçer, Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Geyik, Öğr. Gör. Ömer Yıldız ve Öğr. Gör. Dr. Selim Özdem yürüttü.

Sempozyumun birinci gününün sonunda, katılımcılar Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi’ni gezdi. Akşam saatlerinde ise Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ın ev sahipliğinde, Meslek Yüksekokulu yemekhanesinde konuklara akşam yemeği verildi.

Etkinliğin ikinci gününde, Alaca Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında, öğrenciler ve öğretmenler Veli Çayırı'ndaki hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Songül Özüm, etkinliğin hem akademik hem de sosyal açıdan verimli geçtiğini belirterek, katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.