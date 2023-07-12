Sorgun Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları Yenidoğan Mahallesi Çekerek Caddesi ile Osman Çavuş Mahallesi Eymir yolu mevkiinde devam ediyor.

Yatırım programı kapsamında Sorgun genelinde altyapı yenileme çalışmaları program çerçevesinde devam ediliyor. Her türlü güvenlik önleminin alındığı çalışmalar 2 ayrı noktada devam ediyor.

İlçenin altyapı problemlerini uzun vadede giderecek olan altyapı yenileme çalışmaları belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda devam edecek. Altyapı çalışmaları ile kazı alanı dolgu ve çökme süreci tamamlanan bölgelerde üstyapı kapsamında asfalt serim, asfalt yama, parke ve bordür çalışmaları da yoğun bir şekilde devam ediliyor.

İlçenin farklı noktalarında çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Alt yapı çalışmalarını tamamladığımız mahalle ve caddelerimizde üstyapı çalışmalarımız sürdürülüyor. Şuanda Yenidoğan Mahallesi Çekerek Caddesi ile Osman Çavuş Mahallesi Eymir yolu mevkiinde altyapı çalışmalarımız sürüyor. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile bizler geleceğimize yatırım yapıyoruz. Altyapıya yapılan yatırım, geleceğe yatırımdır. Kalıcı çözümler bizim işimiz. İnşallah çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız ve üstyapı çalışmalarımıza başlayacağız. Asbest içeren içme suyu hatları yenileniyor, elektrik hatları yer altına alınıyor, sorunsuz bir kanalizasyon hattı ve modern bir üstyapı ile taçlandıracağız. Şehrimizin bugünü ve yarını için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Haber Merkezi