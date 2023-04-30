Nevşehir – Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Çavuş’un daveti üzerine, 28 Nisan 2023 Cuma günü okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Güçlü Gelecek için Donanımlı Genç Olmak" başlığı etrafından bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İlgiyle izlenilen söyleşiye öğretmenlerin yanı sıra Ürgüp İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Çete, Ürgüp Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Duran, Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Yüksel Yeşilyurt ve Müdür Yardımcısı Mustafa Orhan, Tesan Fen Lisesi Müdür yardımcısı İbrahim Özcan ile Fen Lisesinden Fizik alanında proje yapmaya istekli bir grup öğrenci de katıldı.

Eğlenceli bir anlatımla sohbet havasında başlanılan söyleşi süresince, şakacı bir dil kullanmaya özen gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Bugün sizlerle ders kaynatacağız” dedi ve suyun kaynamasından bahsederek, temel fen bilimlerinde farklı konulara değinip sözü Kapadokya bölgesinde balonla seyahatlerin niçin sabahın erken saatlerinde yapıldığına ilişkin sorular üreterek öğrencileri düşünmeye yönlendirdi.

Karşılıklı konuşmaların kendilerini iyi hissettirdiğini ifade eden öğrencilerin söyleşi süresince tartışmalara içtenlikle katıldıkları gözlendi. Özellikle Prof. Dr. Böyükata’nın öğrencileri peş peşe sorularla etkileşimli anlatımlara dâhil etmesinin söyleşiyi güzelleştirdiğini ifade eden öğrenciler tarafından, tek taraflı monoton ve klasik konuşma anlarında çabucak sıkılabildiklerine de değinildi.

Kendi öğrenim hayatından ve kariyer yolculuğu yanı sıra acı tatlı dersler çıkartılmaya değer gördüğü hatıralarını ve yaşadığı olayları da samimi biçimde konuşmasına katan Prof. Dr. Mustafa Böyükata için “Anadolu topraklarının bağrından kopup gelen içten bir profesör” değerlendirmesi yapan öğrenciler de oldu ve içtenlikle anlattığı için de söylemek istediklerinin akılda kalıcı oldu belirtildi.

Gerçekleştirdiği “Gençlik Söyleşileri” için yaptığı değerlendirmesinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Günümüzde karşı karşıya bulunduğumuz hızlı yaşayış ve hızla gözümüz önünden akıp giden olaylar arasında yakalanması ve durup üzerinde düşünülmesi gereken pek çok konu var. Fakat ıskalıyoruz. Gençlerin yeni bilgilere ve farklı simalarla buluşturulmalara çok ihtiyaçları var. Şunu da bilmek gerekir ki şimdiki gençler sahnede sürekli konuşan birilerini dinlerken çabuk sıkılabiliyorlar. Bu bakımdan yeni tarzları da geliştirmek zorundayız. Bu güzel buluşmanın gerçekleştirilmesi için davet eden okul yönetimine ve temasları sağlayarak etkinliğin gerçekleştirilmesine vesile olan okulun öğretmenlerinden Halit Arapoğlu’na teşekkür ederim. Gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duydum” dedi.

Programa ilişkin Okul Müdürü Mustafa Çavuş, “Muhteşem sunumundan istifade ettik. Öğrencilerimizin kendi becerilerini keşfetmesini ve geleceklerini en iyi şekilde inşa etmesi temennisi içerisindeyiz. Öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz” dedi ve Şube Müdürü Adem Çete, “Öğrencilerimizde; yeni ufuklar, yeni icatlar, yeni fikirler, yeni araştırmalar, yeni meraklar, yeni ilgiler uyandırdınız. Mustafa Hocamıza konferansından dolayı eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kendisine günün anısına yöreyi tanıtıcı hediye takdim edilen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Şube Müdürü Adem Çete, Okul Müdürü Mustafa Çavuş ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yasin Polat ile birlikte Ürgüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Özdemir’in makamında bir araya gelerek, eğitim öğretimi destekleyici yönde yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde de bulundu. Haber Merkezi