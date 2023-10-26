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TÜİK, cumhuriyetin 100. yılına özel “Geçmişten Günümüze TÜİK” sergisi açtı. TÜİK’in geçmişten günümüze Türkiye’ye kazandırdığı değerlerin infografiklerinin tablo halinde yer aldığı sergi vatandaşların beğenisine sundu. Bunun yanı sıra TÜİK’in bölge müdürlerinin video konferans halinde katıldığı bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda bölge müdürleri tek tek cumhuriyetin 100. yılını kutladı.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, yaptığı konuşmada etkinlikte tüm personelin bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Çalışmamızın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Farklı bir perspektifle 100 yıllık bir ölçeği ele alarak hazırlanmış bir çalışma. Kurum içi ve dışında beraber çalıştığımız bakanlıklara da teşekkür etmek istiyorum. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı ile paylaştık. Onların politika oluşturmalarına yardımcı olur diye ümit ediyorum. Sözlerimi Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın bir sözü ile sonlandırmak istiyorum; ‘Türk olmak çalışmak demektir’” diye konuştu.

Öte yandan TÜİK tarafından cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan “100. Yıl Göstergeleri” yayını ise serginin açılışında basılı olarak vatandaşlara hediye edildi. Söz konusu yayın, TÜİK’in web sitesinde yayınlandı. 22 bölüm ve yaklaşık 900 sayfadan oluşan yayına ilişkin hazırlanan infografikler, TÜİK’in sosyal medya hesaplarından da ilerleyen günlerde paylaşılacak.