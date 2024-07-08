8 Temmuz tarihi, tarih boyunca birçok önemli olaya sahne olmuştur. İşte 8 Temmuz'da yaşanan önemli olaylar:

1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.

1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık Ordusu'nun teslim koşullarını kabul etmesiyle Rus işgaline uğradı.

1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.

1889 - The Wall Street Journal'ın ilk sayısı yayımlandı.

1853 - ABD Donanması Pasifik Filosu Komutanı Matthew C. Perry, Japonya'nın Uraga kasabasına ulaştı.

1919 - Mustafa Kemal Atatürk, resmî görevinden ve askerlikten istifa etti.

1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabat Paktı imzalandı.

1947 - Roswell, New Mexico'da, bir UFO'nun düşerek parçalandığı iddia edilen ve hala tartışılan "Roswell UFO Vakası" meydana geldi.

1948 - ABD Hava Kuvvetleri, ilk kez başlattığı bir program çerçevesinde kadınları da birliklerinde eğitmeye başladı.

1960 - U-2 pilotu Francis Gary Powers, Sovyetler Birliği toprakları üzerinde uçağı düşürüldükten sonra casuslukla suçlandı.

1965 - Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kuruldu.

1967 - Hacettepe Üniversitesi kuruldu.

1981 - Sol görüşlü bakkal Battal Türkaslan'ı öldüren sağ görüşlü militan Ahmet Kerse, ölüm cezasına çarptırıldı.

1982 - Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e başarısız bir suikast girişimi düzenlendi.

1996 - Türkiye'de RP-DYP Koalisyon Hükûmeti güvenoyu aldı; "Refahyol (54. Hükûmet)" dönemi başladı.

1997 - NATO; Çekya, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti.

1997 - İstanbul Metris Cezaevi’nde isyan çıktı; 5 kişi öldü.

1999 - Florida'da Allen Lee Davis adlı bir mahkumun idam cezası, elektrikli sandalye ile infaz edildi. Bu, Florida'da elektrikli sandalyenin son kullanılışı oldu.

2003 - Sudan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Sudan'da düştü: 117 kişi öldü, iki yaşında bir çocuk kurtuldu.

2018 - Çorlu tren kazası meydana geldi. Kapıkule'den İstanbul-Halkalı'ya giden yolcu treni, Çorlu yakınlarında yağış nedeniyle rayların altındaki toprak kayması sonucu devrildi. Kazada 25 kişi öldü, 317 kişi yaralandı.

2020 - COVID-19 salgını: Dünya genelinde doğrulanmış vaka sayısı 12 milyonu geçti.

2020 - Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly hayatını kaybetti.

2020 - Amerikalı siyasetçi ve bürokrat Wayne Mixson hayatını kaybetti.

2022 - Japon siyasetçi Şinzo Abe, Nara şehrinde bir suikast sonucu öldürüldü.