Emniyette yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Sorgun İlçesinde emniyet ekipleri tarafından sokak çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 512,08 gram sentetik Kannabinoid (Bonzai), 2.980 lira para ele geçirildi. 1 şahıs tutuklandı, 4 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Alpaslan Demir