Emniyet vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor Emniyet vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor

Emniyette yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında Sorgun İlçesinde emniyet ekipleri tarafından sokak çalışmaları neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 512,08 gram sentetik Kannabinoid (Bonzai), 2.980 lira para ele geçirildi. 1 şahıs tutuklandı, 4 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Alpaslan Demir