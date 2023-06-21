Bakan Uraloğlu, denetimlerde ana unsurun ‘fahiş fiyatlı bilet’ satışının önüne geçilmesi ve ‘yetki belgesiz taşımacılığın engellenmesi’ olacağını söyledi.

Denetimler Kurban Bayramı süresince devam edecek. Bakanlık Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecekler.

Denetim ekipleri uygunsuz ve mevzuata aykırı durumlarda idari para cezası uygulayacak. Denetimlerde biletsiz yolcu 3 bin 584 Türk Lirası, fahiş biletli bilet satışı 3 bin 584 Türk Lirası, yetkili belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalar 7 bin 200 Türk Lirası ve zamanında kalkmayan otobüslere ise 3 bin 584 Türk idari para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, sorumluluk alanındaki otoyollar ile Devlet ve İl yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla bazı tedbirler aldı.



Alınan tedbirler ise şu şekilde sıralandı:

“Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde Kurban Bayramı tatili süresince zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilerek, trafiğin etkilenmemesi sağlanacak.

Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu kesimlerin trafik işaretlemesi yapılmış, daha önce bu esaslara göre yapılmış işaretlemeler gözden geçirildi.

Bir bölümü kapalı, diğer bölümü iki yönlü trafiğe açık olan bölünmüş yollarda, sürücülerin yanılgıya düşmemeleri için trafik işaret levhalarının belirlenen standartlara uygunluğu kontrolden geçirildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel sularının taşıt yolundan aştığı sınırlı ve istisnai durumlarda, taşıt yolu kenarına su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sık aralıklarla onarım yaklaşım levhaları konuldu.

Değişik nedenlerle taşıt yolundaki daralmalarda, heyelan nedeniyle trafiğe elverişli olmayan kısımlarda onarım yaklaşım levhaları kullanılarak trafik yönlendirilecek.

Ülke genelinde yol durumundaki anlık değişiklikler Karayolları Genel Müdürlüğü resmi web sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünde yayınlanacak.

Bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği ana güzergahlarda, bu yolu daha önce kullanmamış veya çalışmalar çerçevesinde yolda yapılan yeni düzenlemelerden haberdar olmayan sürücülerin, bu kesimlerde yapılan yeni düzenlemeleri ve çalışma mahallindeki geçici durumları göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri.

Sürücülerimizin gerek asfalt sathi kaplama yapımı ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı yol kesimlerindeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları, belirtilen hız limitini aşmamaları

Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmaları, belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturacağından, seyahatlerini gün içinde uygun saatlere yayarak aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınmaları

Herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalınması, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi -Araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamaları,

Yola çıkan tüm sürücülerin hava, yol, araç ve psikolojik durumlarını dikkate almaları, yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınmaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları.”



SÜRÜCÜLERE ÜCRETSİZ ALO 159 HATTI



Sürücülerin yola çıkmadan önce yol durumu hakkında, Karayolları Yol Danışma Biriminin 0 312 449 91 99 Nolu telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından bilgi almaları mümkün olabilecek. Öte yandan sürücüler, KGM’nin internet sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren “Güzergah Analizi” programı ile yol kullanıcılarının en uygun güzergah ve alternatiflerini, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, önemli yerleri internetten görsel olarak sorgulayabilecekler.

Ayrıca sürücüler aynı bilgileri “KGM Türkiye Trafik” mobil uygulaması ile cep telefonlarından da takip edebilecekler. İHA