Emekli maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlarca insan Yargıtay’ın yeni içtihadı ile adeta hukuki bir felaketin kapısını araladı. Oy çokluğuyla alınan bu kararla birlikte, artık emekli maaşlarına da bankalar tarafından bloke konulmasının önü açıldı. Fakat bu kararın asıl tehlikesi, sadece bankaları değil, tefeci ve ev sahiplerini de maaşın peşine düşürme riski taşımasından kaynaklı.

Tefeci Yada Ev Sahibi El Koyabilecek!

Bir hakimin Yargıtay kararına karşı çıkarak belirttiği karşı oy yazısında “El koyma mümkün denildiğinde, alacağın kaynağına sınırlama konulamaz.” İfadesi yer aldı. Bu sadece banka da değil, herhangi bir alacaklı, ister tefeci olsun, ister mülk sahibi borçlunun maaşına bloke koydurabilecek.

Emekli Parasız ve Sokakta Mı Kalsın

Hakim bir başka tehlike olarak da kira borçları üzerinden yaşanacak olası mağduriyetlere dikkat çekti. Bugüne kadar yalnızca icra takibiyle işleyen kira tahsil süreçleri, artık ev sahiplerinin kiracıların maaşlarına doğrudan el koyma hakkı kazanmasıyla yeni bir boyuta geçebilir. Bu durum özellikle emekliler açısından evsiz kalma ve temel gelirden de mahrum bırakılma riskini taşıyor.

Blokede Sınır Genişledi

Kararda belirtilen gerekçeye göre, maaşa bloke konulabilmesi için alacağın türü değil, blokaj izni verilmiş olması yeterli sayılıyor ve borç veren herhangi bir kişi ya da kurumun hatta bir tefecinin bile, emeklinin maaşına el koyabilmesini mümkün kılıyor.

Hakimin ifadesiyle; Banka alacağı yönünden blokaj mümkün olurken, tefecinin, kiralayanın, eser yapımcısının alacağı yönünden blokajın mümkün olmaması çifte standart teşkil edeceği için blokaj genişliyor.

Sonuç Çok Ağır Olabilir

Hukukçular ve sosyal güvenlik uzmanları, bu içtihadın derinleşen yoksulluk noktasında ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışanlar için maaş, güvendikleri son şeydi. Bu korumanın kaldırılması ise milyonları yasal borç tuzağına çekiyor.

Yalnızca emekliler de değil, düzenli maaş alan çalışanlar da benzer tehdit altında.

Hakim uyarısında, her türlü borç ilişkisinin bu karardan etkilenebileceği ifade ediliyor. Artık bir eser sözleşmesi, kira ilişkisi ya da şahsi borçlar da bir maaşın tamamen ya da kısmen bloke edilmesine gerekçe sayılabilecek.