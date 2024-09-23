Proje, Yozgat’ta üniversite eğitimi için gelen kız öğrencilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Kız öğrencilerinin yurtlarında, sokaklarda ve okul ortamında karşılaştıkları olumlu ya da olumsuz durumlar, doğrudan dinlenerek, daha güvenli bir ortamda eğitim görmeleri hedefleniyor.

Bu uygulama sayesinde, il merkezinde ve yüksekokulların bulunduğu ilçelerde görev yapan kadın polisler, kız öğrencilere daha kolay ulaşabiliyor. Öğrencilerin karşılaştıkları asayiş, güvenlik ve trafik sorunları ilgili kurumlara ve birimlere bildirilerek hızlı bir şekilde çözüme yönelik destek sağlanıyor.

Bu kapsamda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik, görevli Üniversite Polisi ekipleri tarafından, dolandırıcılık, sosyal medya bağımlılığı, güvenli internet, teknoloji bağımlılığı, kadın destek uygulaması (KADES), UYUMA, narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.