Geceden bu yana haber alınamayan şahsın cesedine ulaşıldı.

Ceset Kayıp (5)

Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Şeref Kulan'dan geçtiğimiz geceden bu yana haber alınamıyordu.

Ceset Kayıp (3)

Yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Kulan'ın gece taksi ile Gümeştepe köyünde bulunan Yapaltı Barajı'na gittiği öğrenildi.

Ceset Kayıp (2)

Göl kenarında yapılan aramada şahsın kişisel eşyalarına rastlanıldı.

AFAD ekipleri tarafından gölde yapılan aramada Kulan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldürdü
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA