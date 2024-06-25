Yeni fiyatlar, pompa satış fiyatlarına yansımış durumda. Peki, güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve detaylar:

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA YENİ ARTIŞLAR

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını yakından etkiliyor. 25 Haziran 2024 itibarıyla benzin grubuna 2 TL, motorin grubuna ise 1,68 TL zam yapıldı. Bu artışlar, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

YOZGAT’TA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin litre fiyatı: 42.00 TL

Benzin litre fiyatı: 42.50 TL

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARININ HESAPLANMASI

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanma süreci oldukça karmaşıktır. Öncelikle, gümrüksüz rafineri fiyatı belirlenir. Bu fiyat, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru dikkate alınarak hesaplanır. Elde edilen bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenir. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunur.

VATANDAŞLARIN AKARYAKIT FİYATLARINI TAKİP ETMESİ ÖNEMLİ

Yozgat’ta vatandaşlar, brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler ve döviz kuru hareketliliği nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Günlük ihtiyaçlar ve bütçe planlaması açısından akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler önemli bir rol oynuyor.

BRENT PETROL VE DÖVİZ KURU ETKİSİ

Brent petrol fiyatları, küresel piyasalardaki arz-talep dengelerine göre değişiklik gösterirken, Türkiye’de döviz kurları da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Bu iki faktörün birleşimi, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Son zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları, Türkiye genelinde yeni seviyelere ulaştı. Benzin litre fiyatı 42.50 TL'ye, motorin litre fiyatı ise 42.00 TL'ye yükseldi. Vatandaşlar, araç kullanımı ve günlük harcamalar konusunda bu artışları dikkate alarak hareket etmeli. Akaryakıt fiyatlarının hesaplanmasındaki karmaşıklık ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, gelecekteki fiyat değişikliklerine karşı dikkatli olmayı gerektiriyor.

Bu zamlarla ilgili gelişmeleri ve daha fazla detayı öğrenmek için haber ajanslarımızı takip edebilir, akaryakıt fiyatlarındaki anlık değişikliklerden haberdar olabilirsiniz.