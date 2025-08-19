6.1 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar dinmiyor.

Kentte dün gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar peş peşe depremler yaşandı. Vatandaşlar uykusuz bir gece geçirirken, AFAD bölgede artçı sarsıntıların sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan üç ayrı deprem kaydedildi. İlk sarsıntı gece saat 01.18’de 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Bu depremden yaklaşık yarım saat sonra, saat 01.47’de 3.5 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Sabah saat 04.58’de ise 3.7 büyüklüğünde üçüncü deprem kayıtlara geçti.

Depremlerin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi. Kentte paniğe neden olan sarsıntılar sırasında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Son günlerde depremlerle gündemde olan Balıkesir’de vatandaşlar, “Artçılar ne zaman bitecek?” sorusunu sorarken uzmanlar, büyük depremlerin ardından haftalarca, hatta aylarca artçı sarsıntıların sürebileceğini hatırlatıyor.