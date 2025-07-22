Gazetemize konuşan Kıbrıs Gazisi Adem Bektaş, Mersin Ovacık’tan Kıbrıs’a helikopterle intikal ettikleri günü şu sözlerle anlattı:

“50-60 helikopterle Kıbrıs’a indik. Sabah saat 10 civarıydı. Gün boyunca çatışma sürdü. Ateşkes sonrası Bufavento Kalesi’nde 3 ay kaldık. Ardından Magusa Kalesi’ne geçtik, orada bir çorba içtik. Daha sonra ikinci harekata hazırlandık. O günleri hiç unutmadım.

Bir diğer Kıbrıs gazisi ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kıbrıs Barış Harekâtı gazisiyim. 1974’ten bu yana 51 yıl geçti ama bizi pek soran olmadı. Yine de devletimize ve milletimize zeval vermesin.

Terör gazileri birçok haktan faydalanıyor. Maaşları yüksek, çocukları işe giriyor, ev sahibi oluyorlar. Biz Kıbrıs gazileri ise asgari ücretle geçinmeye çalışıyoruz. Ekmek bulamadan savaştık biz. Şimdi cepheye helikopterle ekmek gidiyor. O zamanlar biz beş kişiye bir tayınla idare ediyorduk. Kıbrıs bizim yavru vatanımız ama oradaki gençler o toprakların kıymetini bilmiyor.”

Söz alan bir diğer gazi ise, harekâtın başladığı ilk günlerde Kıbrıs’ta görev yapan 26. Dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı mensubu olduğunu belirtti.

Gazi, “Ben Yozgatlıyım, 53’e bir tertibim. Savaşın başladığı ilk gün oradaydım. O zaman Ercan Havaalanı’nın olduğu yer tarlaydı, dağdı. Biz orada çatışmaya girdik. Sonradan gelen arkadaşlarımızla birleşince gücümüz arttı.

Bugün oralar İstanbul’un bir ilçesi gibi oldu. Ama biz halen hak ettiğimiz sosyal imkanlardan faydalanamıyoruz. Bize sadece cüzi bir maaş bağlandı. 15 Temmuz gazileri daha fazla destek alıyor. Oysa biz de savaştık. Eşitlik istiyoruz. Kim gitmişse hakkını almalı” dedi.

Kıbrıs gazileri, etkinliğin sonunda devlete ve millete olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirerek, “Allah devletimize güç, milletimize birlik versin” temennisinde bulundular.