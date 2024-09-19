Yozgat'ta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Yimpaş AVM önünden Cumhuriyet Meydanı’na “Kahramanlarla Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkan Vekili Serdar Açıkgöz, Garnizon Komutanı Hava İkmal Albay Mustafa Murat Hasbioğlu, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, daire müdürleri, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Daha sonra Vali Mehmet Ali Özkan ve beraberindekiler Yozgat Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti.

Özkan burada yaptığı açıklamada, “Bu tarih, aynı zamanda gazi ve şehitlerimize duyduğumuz minnet ve saygının da açık bir göstergesidir. Şanlı zaferlerle dolu Türk tarihinin temelinde de kahramanlık ruhu ve derin inanç vardır. Şehitlik ve Gazilik, milletimiz için şereflerin en yücesidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için vatan haline dönüşmesi, şehit ve gazilerimizin canlı pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımız gurur kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.