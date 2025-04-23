Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6’sı çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6’sı çocuk, toplam 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında 6 Şubat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice G. (38) yönetimindeki otomobil ile Fatma K. (32) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu araçlarda bulunan 6 çocuk ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonrası bölgede trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.