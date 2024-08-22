Gaziantep, Altunkaya Ailesi'nin dillere destan düğününe ev sahipliği yaptı. Altunkaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'nın kızı İlayda Altunkaya ile Gaziantep'in tanınmış işadamlarından Mehmet Ali Durmaz'ın oğlu Hacı Durmaz'ın görkemli düğünü, şehirde büyük yankı uyandırdı.

ŞEHRİN SOSYAL HAYATINA DAMGA VURDU

Düğün, çevre illerden gelen geniş bir davetli kitlesiyle birlikte, şehrin ünlü siyasetçileri ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Altunkaya Ailesi'nin zarif ev sahipliğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

MAHSUM KIRMIZIGÜL'DEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Gecenin en dikkat çeken anı, ünlü sanatçı Mahsum Kırmızıgül'ün sahne performansı oldu. Kırmızıgül, enerjik ve duygusal şarkılarıyla konukları coşturdu ve geceye unutulmaz bir atmosfer kattı. Konuklar, sanatçının eşsiz performansı eşliğinde dans ederek keyifli anlar yaşadı.

Bu düğün, Altunkaya Ailesi'nin şıklığını ve misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Zarif organizasyon ve etkileyici performanslar, konuklardan büyük beğeni topladı. Düğün, hem geleneksel hem de modern unsurlarla harmanlanmış atmosferiyle uzun süre konuşulacak bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.

MAHSUM ALTUNKAYA KİMDİR?

1971 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde doğan Mahsum Altunkaya, nakliyat sektöründeki başarısını girişimcilik ruhuyla gıda, sağlık, tarım, hayvancılık ve enerji gibi birçok sektöre taşıdı. Altunkaya Şirketler Grubu'nun İcra Kurulu Başkanı olan Altunkaya, bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan grubun 20 milyar TL'yi aşan cirosu ve 2000'e yakın çalışanıyla dev bir kuruluş olarak büyümesinde büyük rol oynadı.

Altunkaya, kurumsallaşma ve markalaşma konularında global prensipleri benimseyerek, grup şirketlerinin sürdürülebilir gelişimini bizzat yönetiyor. Ayrıca Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Başkanlığı ve Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevler de üstlenmiştir.