Önder Arpacı Kimdir?

1965 yılında Nevşehir'de doğan Dr. Önder Arpacı, eğitim hayatına memleketinde başladı. Yükseköğrenimini 1989'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Akademik kariyerini aynı üniversitede sürdüren Arpacı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitimi) Anabilim Dalı'nda 1992'de yüksek lisansını, 1998'de ise doktorasını başarıyla tamamladı. Eğitimdeki yetkinliğini 2006 yılında aldığı "Başöğretmen" unvanıyla perçinledi.

1989 yılında öğretmenlik mesleğine adım atan Arpacı, kariyeri boyunca hem öğretmen hem de yönetici olarak ülkenin önde gelen okullarında görev yaptı. İzmir Halide Edip Adıvar Ortaokulu, Kadıköy Kenan Evren Lisesi, Fenerbahçe Lisesi, Kadıköy İmam Hatip Lisesi, İstanbul Anadolu Lisesi ve Sainte Pulcherie Fransız Lisesi gibi prestijli eğitim kurumlarında öğretmenlik deneyimi edindi.

Yöneticilik kariyerinde ise İstanbul Anadolu Lisesi, Moda İlköğretim Okulu, T. Emlak Bankası Ataşehir İlköğretim Okulu, Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi ve Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi gibi kurumlarda idarecilik yaptı.

Önder Arpacı Kimin Yerine Atandı?

Millî Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey yönetim kadrolarında değişiklikler sürüyor. Son kararnameyle birlikte, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevine Önder Arpacı atandı. Daha önce bu görevi yürüten Dr. Erdal Kılınç ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Gaziantep Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Kim Oldu?

Gaziantep’te bir süredir İl Millî Eğitim Müdürü olarak görev yapan Dr. Erdal Kılınç, yeni atamayla birlikte bakanlık merkez teşkilatında önemli bir göreve geçti. Kılınç’ın yerine Önder Arpacı getirildi.

Bu değişiklikle, Gaziantep’te eğitim yönetiminde yeni bir dönem başladı. Arpacı’nın önümüzdeki günlerde yeni görevine resmen başlayarak ildeki eğitim çalışmalarını devralması bekleniyor.