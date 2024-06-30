Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen geleneksel Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 98. Gazi Koşusu'nun galibi, jokeyi Akın Sözen ile yarışan Dragon Flame oldu.

BİRİNCİYE 13,5 MİLYON LİRA

Bu yılki Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü tam 13.500.000 TL olarak belirlendi. Yarışın ikinci gelen atı 5.400.000 TL, üçüncü gelen atı 2.700.000 TL, dördüncü gelen atı 1.350.000 TL ve beşinci gelen atı ise 675.000 TL ödül kazandı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği bu prestijli yarışta heyecan doruktaydı.

REKOR BOLD PİLOT'IN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen bu klasik yarışta, rekor halen Bold Pilot'a ait. Efsanevi safkanın 1996 yılında 2 dakika 26 saniyede tamamladığı yarış süresi, 27 yıldır kırılamadı. Bu etkileyici performans, sinema filmlerine de konu olmuştu.