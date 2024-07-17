Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nde değişikliğe giderek önemli yenilikler getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) kullanımı ve yönetimiyle ilgili detaylar belirlendi.

Yapılan yeni düzenlemelerle çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini kayıt altına almak, denetlemek ve sistemi güncellemek amaçlanıyor. Önemli bir değişiklik ise taahhütname kapsamında olan arazilerin belirlenmesiyle ilgili oldu. Üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından belirlenecek bu arazilerde, mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılan itirazlar dikkate alınacak.

Ayrıca yönetmelikte yapılan diğer bir düzenleme ise, veraset yoluyla devralınan ve taahhütname ile başvurulan arazilere ilişkin. Bu kapsamda da hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar, ilgili arazilere ait kayıtların taahhütname süresinin sonuna kadar güncellenmesine neden olacak.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkının tescil edilmemiş araziler için de benzer bir süreç işleyecek. Bu durumda, mirasçılık belgesi talep edilmesi gerekecek.

Yeni düzenleme ile birlikte, hissedarlar veya mirasçılar arasında hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda da tüm hissedarlarla kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilmesi öngörülüyor. Böylece, tapu sahiplerinin haklarının korunması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.