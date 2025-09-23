Program çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Sarıkaya Roma Hamamı başta olmak üzere ilçenin tarihi ve kültürel değerleri gazetecilere tanıtıldı. Misafirler, Roma döneminden kalan tarihi yapıları ve bölgenin turizm potansiyelini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyarete Kaymakam Mubin Demirkıran’ın yanı sıra Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci de katıldı.

Kaymakam Demirkıran, yabancı basın mensuplarını Sarıkaya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “İlçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri dünyaya tanıtmak için bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor” dedi.