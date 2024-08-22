Medya dünyasında sıklıkla araştırılan ve merak edilen isimlerden biri olan Sezin Öney’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Sezin Öney kimdir? İşte detaylar…

1975 yılında İzmir’de doğan Öney, şu anda 49 yaşındadır ve İzmirli kökenlere sahiptir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Columbia Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisans programını başarıyla bitirdi. Sezin Öney, gazeteci ve siyaset bilimci olarak tanınıyor.

Kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde düşünce kuruluşlarında başlayan Sezin Öney, 2007 yılında Türkiye’ye dönüş yaparak Hürriyet ve Habertürk gazetelerinde dış politika muhabirliği ve yazarlığı yapmıştır.

SEZİN ÖNEY KİMDİR?

Sezin Öney, gazeteci ve siyaset bilimci olarak tanınmaktadır. 2017 yılında Türkiye’nin ilk siyasi analiz dergisi olan Politik Yol’u kurarak, ülkenin önde gelen siyasi analistlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri, Türk dış politikası ve popülizm konularında uzmanlaşmıştır.

Sezin Öney’in ailesi de dikkat çekici isimlerden oluşmaktadır. Babası Doğan Öney mühendis ve iş adamı, annesi Gönül Öney ise Türk kültür tarihçisidir. Sezin Öney, İstanbul, Ankara, İzmir, Budapeşte ve Selanik’te yaşamaktadır.

Sezin Öney Halk TV de köşe yazıları yazmaktadır.