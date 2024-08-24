Eğitim ile ilgili kaleme aldığı köşe yazılarıyla gündeme gelen Türk gazeteci ve eğitimci yazar Abbas Güçlü araştırılmaya başladı. Peki Abbas Güçlü kimdir, kaç yaşında, nerelidir? Detaylar haberimizde:

ABBAS GÜÇLÜ KİMDİR?

1957 yılında Ankara'nın Haymana ilçesinde dünyaya gelen Abbas Güçlü, eğitim alanındaki başarısıyla Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olarak tanınıyor. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Güçlü, yirmi yılı aşkın süredir Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor. Halen gazetenin Eğitim Editörü ve köşe yazarı olarak görevini sürdüren Güçlü, eğitim üzerine yazıları ve analizleriyle geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.

Radyo ve televizyon sektöründe de aktif olarak yer alan Abbas Güçlü, Kanal D'de "Halkın Gündemi" ve "Karne" gibi önemli programları hayata geçirdi. TRT'de yayınlanan "Sonsuz Yarış" isimli eğitim programı da yine onun imzasını taşıyor. Ayrıca, Radyo D ve Radyo Foreks'in kuruluş sürecinde de etkin rol oynadı.

Güçlü'nün en dikkat çekici projelerinden biri, hazırlayıp sunduğu "Genç Bakış" tartışma programı. Eğitim sistemimizle ilgili önemli konuların ele alındığı bu program, ÖSS ve LGS'ye hazırlanan gençler için de yol gösterici bir nitelik taşıyor. "Genç Bakış", Türkiye'nin eğitim dünyasında iz bırakan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Eğitim konusundaki derin bilgisi ve global perspektifiyle Abbas Güçlü, pek çok ülkenin eğitim sistemini yerinde inceleyerek, Türkiye için faydalı olabilecek öneriler sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Temel Gazetecilik dersleri vermeye devam eden Güçlü, aynı zamanda "Genç Bakış" programını ve Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarını sürdürüyor.

Başarılarıyla pek çok kez "Yılın Gazetecisi" ödülüne layık görülen Abbas Güçlü, "Genç Bakış" programı ile de birçok "En İyi Gençlik Programı" ödülü kazanmıştır.