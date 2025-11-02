Şirin Payzın, 1968 senesinde İstanbul‘da dünyaya geldi.

Kırım göçmeni olan Babası Nizam Payzın gazeteci olmasından dolayı Ankara‘da yaşadılar.

1987'de Üniversite için Fransa‘ya gitti, o yıllarda babasının vefatı üzere Türkiye'ye geri döndü.

Gazetecilik Kariyeri

Show TV'de çalıştıktan sonra, 1994-1999 yılları arasında ATV ana haber bülteni kadrosunda diplomasi muhabirliği yaptı.

ATV ve Sabah gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi.

1997 yılında Libya lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yılın Röportajı Ödülü'nü aldı.

Payzın, CNN TÜRK'ün kurulduğu 1999 yılında kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başladı ve Eylül 2002'ye kadar bu görevini sürdürdü.

2001 yılında "Dünyada Bugün”" programını hazırladı ve sundu. CNN TÜRK'te "Yeni Gün Hafta Sonu" nu hazırlayıp sundu. Bu sürede muhabirliğe de devam etti.

Mart 2003'te başlayan Irak Savaşı sırasında TRT adına İran'a gitti ve buradan özel bir program hazırlayarak sundu.

Muhabirlik görevi süresince, 1999 Pakistan askerî darbesi, Avrupa Birliği Helsinki Zirvesi, İsrail'de İkinci İntifada, İran'daki seçimler, Bağdat'ta yaşanan siyasi krizler, 11 Eylül saldırıları New York'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu da dahil olmak üzere çeşitli gündem haberleri CNN TÜRK adına yerinde izledi.

Ankara'da diplomasi muhabiri olarak Türkiye'nin dış politikasına dair haberler ve röportajlar yaptı. Irak'tan izlenimlerini "Perspektif" programı için belgesel olarak hazırladı. "Hepsi Birer Güldünya" belgeseliyle 2004 yılında Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'nü kazandı.

Kiminle Evlendi?

Gazeteci Şirin Payzın, Venedik'te Turgay Gümüş ile dünya evine girdi.

Gazeteci Şirin Payzın ile Turgay Gümüş, nikah törenlerini Grand Canal üzerindeki tarihi Palazzo Contarini Polignac’ta gerçekleştirdi.