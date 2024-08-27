Gazeteci Şeref Oğuz Kimdir Şeref Oğuz Kaç Yaşında Ve Nereli

Gazetecilik kariyerine 1970 yılında Sabah Gazetesi'nde başlayan Şeref Oğuz, bilgi ekonomisi ve dijital medya alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan bir isimdir.

ŞEREF OĞUZ KİMDİR?

1955 yılında Bayburt'ta doğan Oğuz, eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, aynı fakültede İstatistik ve Sosyal Siyaset alanlarında yüksek lisans ve ekonomi dalında doktora yapmıştır. Doktora sonrası Londra Üniversitesi'nde "Sufficient Knowledge" konusunda araştırmalar yürütmüştür.

Gazetecilik kariyerine Sabah Gazetesi'nde adım atan Oğuz, eğitimini tamamladıktan sonra Tercüman Gazetesi'nde Ekonomi Yönetmenliği yaparak meslek hayatına geri dönmüştür. Sırasıyla Günaydın, Meydan ve Milliyet gazetelerinde yönetim görevlerinde bulunmuş, ayrıca Kanal 6 ve Yeni Yüzyıl gibi medya kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır.

1996 yılında, dünyanın ilk sanal mitingini gerçekleştirerek dijital medyada çığır açan Oğuz, aynı yıl Milliyet.com projesiyle internet üzerindeki ilk büyük Türk gazetesinin oluşumuna öncülük etmiştir. Internet Society'nin kurucularından biri olarak, bilgi ekonomisi ve yeni ekonomi konularında kapsamlı araştırmalar yapmıştır. 16 yıldır bilgi ekonomisi, yeni ekonomi ve değişim yönetimi üzerine çalışan Oğuz, özellikle bilgisayar destekli eğitim projeleriyle dikkat çekmektedir. Son iki yıldır, “Her Okula Internet” projesi ile eğitimde dijital dönüşümü desteklemektedir.

Oğuz'un yazıları ve söyleşileri bedensiz özgürlük ve sanal kültür üzerine sayısız makale ve yazı içermektedir. Ayrıca, 1996 yılından bu yana Anadolu'daki KOBİ'lere yönelik Yeni Ekonomi Konferansları vermektedir. 1999 yılında Koç Holding Yeni Ekonomi Danışmanlığı görevine getirilen Oğuz, halen Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Oğuz, Ulusal Rekabet Araştırmaları Kurumu, Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu, Internet Kurulu üyeliği ve Meclis Bilgi Grubu parlamento dışı üyeliği gibi çeşitli kurumlarda görev almış olup, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.