Öznur Karslı Çetiner, Habertürk'ün başarılı muhabirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gazetecilik kariyerine 2008 yılında başlayan Karslı Çetiner, deneyimi ve özgün haberleriyle medya dünyasında öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

EĞİTİM VE KARİYER

Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Karslı Çetiner, üniversite eğitiminin ardından meslek hayatına TGRT, Vatan Gazetesi ve Habertürk'te devam etti. Mayıs 2008'de başladığı gazetecilik kariyerinde, özellikle 2019 yılında metrobüslerle ilgili yaptığı haberle büyük bir çıkış yakaladı. Metrobüslerin uzun süre çalışmamasını ele alan bu haber, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MESLEKİ BAŞARILAR

Başarılı muhabir, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. 2016'dan bu yana farklı kategorilerde aldığı ödüller, onun yeteneklerini ve gazetecilikteki başarısını ortaya koyuyor:

2022 Yılının Sağlık Haberi Araştırma Ödülü

2021 En İyi Çevre Haberi

2021 Yılın Kadın Haberi

2019 Yılın Kadın Haberi

2017 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri

2016 En İyi Yaşam Haberi