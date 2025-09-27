Meslek hayatına fotoğrafçılıkla başlayan Kırhan, daha sonra gazeteciliğe yönelerek uzun yıllar ulusal ve yerel medyada görev yaptı.

Hürriyet Gazetesi Uşak Temsilcisi olarak kentin gündemini yakından takip eden Kırhan, kalemi ve tecrübesiyle meslektaşları arasında saygınlık kazandı. Kırhan, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Son dönemde Asrın Gazetesi’nde köşe yazıları kaleme alan Kırhan’ın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Nur Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.