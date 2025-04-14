Deveci’nin vefatı basın camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Spor medyasının tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Murat Deveci, 10 ay önce teşhis edilen akciğer kanseriyle mücadelesini kaybetti. Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Sabah Gazetesi’nde spor muhabiri olarak başlayan Deveci, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında muhabirlik ve istihbarat şefliği görevlerinde bulundu.

Deveci, 1996-1998 yılları arasında Star Televizyonu’nda, 1998-2004 yılları arasında Kanal D’de, 2005-2008 yılları arasında Show TV-Uçankuş’ta, 2009-2017 yılları arasında ise NTV Spor’da istihbarat şefi olarak görev yaptı. 2018 yılında, Darıca Gençlerbirliği A.Ş.'de teknik direktörlük görevine getirilen milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile birlikte kulüpte medya sorumlusu olarak görev aldı.

Son olarak 2019-2022 yılları arasında A Spor’da istihbarat şefi olarak çalışan Deveci, aynı zamanda İstanbul’un tarihi semt kulüplerine odaklanan “Bizim Semtin Takımı” adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

Evli ve ikiz çocuk babası olan Murat Deveci'nin cenazesi, 14 Nisan Pazartesi günü Sarıgazi Hz. Ali Camii’nde öğle namazının ardından defnedilecek.