Hüsnü Bediroğlu, Ardahan Bayramoğlu Köyün de dünyaya geldi. İlkokulu Bayramoğlu, Orta Öğrenimini İstanbul’da sürdürdü.

1928. senesinde kurulan Türkiye Yardım Sevenler Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esfender Korkmaz Başkanlığında 1992 senesinde kurulan ve bölgede birçok okulu, yurt ve Öğretmenevi’ni yaptıran ve her yıl asgari 1.500 Öğrenciye burs veren yönetim kurullarına üyedir.

Gazeteci Hüsnü Bediroğlu, 2003 senesinde kurulan ülkenin en Büyük Federasyonların önünde gelen çeşitli İl, İlçe ve Köy Derneklerinin 83 tane üyesi görünen İstanbul Kültür ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı. 81. İl sivil toplum kuruluşları Konfederasyonu TÜMKON kurucu Genel sekreteridir. Bediroğlu, Küçük yaştan itibaren ulusal medya alanında büyük gazetelerde çalışım sağlamıştır. Saklambaç Gazetesi tarafından 1974’de düzenlenen Erkekler güzellik yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.