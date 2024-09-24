Gazeteci Hilal Köylü, akademik birikimi ve gazetecilik deneyimiyle dikkat çeken bir isim. Eğitim hayatına Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde başlayan Köylü, ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamlayarak medya dünyasında saygın bir konum edindi.

Hilal Köylü’nün gazetecilik kariyeri, 13 Ekim 1996’da Radikal Gazetesi’nde başladı. Burada eğitim, sağlık, kültür, çevre ve gençlik gibi konularda haberler yaparak dış politika muhabirliğine geçiş yaptı. Bu alandaki deneyimlerini Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi önemli kurumlarda akredite muhabir olarak çalışarak pekiştirdi. Köylü, kariyeri boyunca Habertürk TV, Deutsche Welle (DW), 24 Saat Gazetesi, Anka ve Serbestiyet gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev aldı.

Günümüzde, Serbestiyet’in Ankara Temsilcisi olarak çalışmakta ve Serbest TV’de program hazırlayıp sunmaktadır. Siyaset, ekonomi ve toplumsal konular üzerine yazıları ve yorumlarıyla dikkat çeken Köylü, ayrıca YouTube platformunda yayın yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır.

ÖZEL HAYATI VE BİLGİLER

Hilal Köylü’nün doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kariyerine 1996 yılında başladığı için 30’lu yaşlarının ortalarında veya 40’larının başlarında olduğu tahmin edilmektedir. Özel yaşamı hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır. Medya sektöründeki etkinliği ve güncel siyasete dair görüşleri, takipçilerinin ilgisini çekmekte ve kariyerine yön vermektedir.